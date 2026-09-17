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Kanzlerkrise: Merz im Tief: Regierungssprecher gibt Umfragen die Schuld

Kanzlerkrise: Merz im Tief: Regierungssprecher gibt Umfragen die Schuld

Kanzlerkrise: Merz im Tief: Regierungssprecher gibt Umfragen die Schuld

Schlechte Umfragen-Werte: Regierungssprecher Stefan Kornelius mit seinem Chef Friedrich Merz (links) im Bundestag.
Schlechte Umfragen-Werte: Regierungssprecher Stefan Kornelius mit seinem Chef Friedrich Merz (links) im Bundestag.
Regierungssprecher Stefan Kornelius mit seinem Chef Friedrich Merz (links) im Bundestag. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
Kanzlerkrise
 

Merz im Tief: Regierungssprecher gibt Umfragen die Schuld

Wenn der Kanzler laut Umfragen von einem Tiefpunkt zum nächsten fällt, sei nicht Merz schuld, sondern die Umfrageinstitute. So erklärt Regierungssprecher Kornelius die schlechten Werte für seinen Chef.
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BERLIN. Im Zusammenhang mit den miserablen Zustimmungswerten von Bundeskanzler Friedrich Merz hat Regierungssprecher Stefan Kornelius die Seriosität der Umfragen infrage gestellt.

„Keines dieser Institute, die in dieser Frequenz Umfragen auf den Tisch legen, haben die Finanzressourcen, um solche Umfragen zu machen. Also sollten wir vielleicht alle mal sehr vorsichtig mit diesem Instrument umgehen“, sagte er, als ein Journalist von ihm wissen wollte, wie die Regierung mit den schlechten Werten für Merz umgehe.


Auch auf den Einwand, dass die Erhebungen sehr wohl bezahlt sind, weil sie von Medien in Auftrag gegeben seien, beharrte Regierungssprecher Kornelius auf seinem Standpunkt: „Ich glaube, die demoskopischen Grundlagen für viele Umfragen, nicht für alle Umfragen, können auch eine nähere Betrachtung durchaus vertragen.“ Daraus könnten nicht unbedingt valide Ableitungen gezogen werden.

Merz lässt sich von Umfragen nicht irritieren

Kornelius betonte auch, dass Merz sich von den schlechten Werten auf seinem Weg „nicht irritieren“ lasse. Dies seien „Momentaufnahmen“.

Allerdings sehen durchweg alle großen Meinungsforschungs-Institute den Kanzler bei den Beliebtheits- und Zustimmungswerten auf einem Tiefstand, den kein Regierungschef vorher erreicht hat.

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Bei den demoskopischen Erhebungen für die Sachsen-Anhalt-Wahl war die CDU von den Demoskopen sogar fünf bis sechs Prozentpunkte zu stark eingeschätzt worden. Statt den vorhergesagten 22 bis 23 Prozent erreichte sie nur 17,2. (fh)

Regierungssprecher Stefan Kornelius mit seinem Chef Friedrich Merz (links) im Bundestag. Foto: picture alliance/dpa | Christoph Soeder
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