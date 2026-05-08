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Keine Beflaggung zum CSD: Klöckner und der Deal mit dem Regenbogen

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) schafft einen Kompromiss zur Regenbogenflagge.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) schafft einen Kompromiss zur Regenbogenflagge.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) schafft einen Kompromiss zur Regenbogenflagge. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora
JF-Plus Icon Premium Keine Beflaggung zum CSD
 

Klöckner und der Deal mit dem Regenbogen

Bundestagspräsidentin Klöckner bleibt konsequent. Keine Regenbogenflagge zum CSD auf dem Reichstagsgebäude. Stattdessen weist sie dem Hoheitszeichen der LGBTQ-Bewegung einenanderen Platz zu. Ein Kommentar von Laila Mirzo.

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Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) schafft einen Kompromiss zur Regenbogenflagge. Foto: picture alliance / Andreas Gora | Andreas Gora
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