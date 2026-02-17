Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Ukrainekrieg: Kiew ist eine Stadt zwischen Leben und Tod

Ukrainekrieg: Kiew ist eine Stadt zwischen Leben und Tod

Ukrainekrieg: Kiew ist eine Stadt zwischen Leben und Tod

Menschen zieht es in Kiew in die Kirchen.
Menschen zieht es in Kiew in die Kirchen.
Menschen zieht es in Kiew in die Kirchen. Foto: Vogel
JF-Plus Icon Premium Ukrainekrieg
 

Kiew ist eine Stadt zwischen Leben und Tod

Der ukrainische Winter ist kalt, sehr kalt. Doch die dauernden russischen Luftangriffe auf Kiew können den Willen der Bevölkerung nicht brechen. Ferdinand Vogel berichtet für die JF aus der Ukraine.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Menschen zieht es in Kiew in die Kirchen. Foto: Vogel
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles