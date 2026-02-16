Wie kann die CDU bloß am 20. und 21. Februar ihren Parteitag abhalten?

CDU-Chef Friedrich Merz mit subtiler Geste an die Alt-Nazis? Die Empörung über das Datum des AfD-Parteitags grenzt an Lächerlichkeit. Foto: picture alliance/dpa | Henning Kaiser

Der CDU ist bei der Planung ihres Parteitages ein schwerer Fehler unterlaufen. Denn die beiden Tage sind durch die Nazis belastet. Oder ist die Terminierung sogar Absicht? Eine Glosse über die Empörung zum Termin des AfD-Parteitags.