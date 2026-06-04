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Südtirolerin wird 75: Eva Klotz kämpft für ihre Heimat

Südtirolerin wird 75: Eva Klotz kämpft für ihre Heimat

Südtirolerin wird 75: Eva Klotz kämpft für ihre Heimat

Das Bild zeigt Eva Klotz und ein Plakat ihrer Partei, der Süd-Tiroler Freiheit.
Das Bild zeigt Eva Klotz und ein Plakat ihrer Partei, der Süd-Tiroler Freiheit.
Die Südtiroler Politikerin Eva Klotz 2014 im Landtag und ein Plakat ihrer Partei, der Süd-Tiroler Freiheit: Mehr als drei Jahrzehnte politische Arbeit geleistet. Fotos: IMAGO / Südtirolfoto / picture alliance / ROPI | ROPI
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Eva Klotz kämpft für ihre Heimat

Eva Klotz und Südtirol: Ihr Lebensweg verbindet Familiengeschichte, politische Standfestigkeit und den Kampf um deutsche Rechte in der Region. Heute feiert sie ihren 75. Geburtstag. Eine Huldigung.

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Die Südtiroler Politikerin Eva Klotz 2014 im Landtag und ein Plakat ihrer Partei, der Süd-Tiroler Freiheit: Mehr als drei Jahrzehnte politische Arbeit geleistet. Fotos: IMAGO / Südtirolfoto / picture alliance / ROPI | ROPI
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