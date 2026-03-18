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Kernkraft 2.0: So macht Söder sich für neue Reaktoren stark

Kernkraft 2.0: So macht Söder sich für neue Reaktoren stark

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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt nachdrücklich für Kernenergie und neue Reaktoren.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt nachdrücklich für Kernenergie und neue Reaktoren.
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt nachdrücklich für Kernenergie und neue Reaktoren. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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So macht Söder sich für neue Reaktoren stark

Nach EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen spricht sich nun auch Bayerns Ministerpräsident Söder für eine Rückkehr zur Kernenergie aus. Der Wiedereinstieg soll dabei nicht über klassische Großkraftwerke erfolgen, sondern durch den Einsatz neuartiger modularer Reaktoren. Wäre da nicht die Bundesregierung.

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Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) wirbt nachdrücklich für Kernenergie und neue Reaktoren. Foto: picture alliance / dpa | Matthias Balk
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