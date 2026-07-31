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Luftraumverteidigung: Russlands Drohnen werden schneller – Europa nicht

Luftraumverteidigung: Russlands Drohnen werden schneller – Europa nicht

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Auch Russland passt seine Drohnenkriegsführung ständig neu an.
Auch Russland passt seine Drohnenkriegsführung ständig neu an.
Auch Russland passt seine Drohnenkriegsführung ständig neu an. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
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Russlands Drohnen werden schneller – Europa nicht

Der Ukrainekrieg ist auch ein Wettlauf um ständig verbesserte Waffensysteme und Taktiken. Russland entwickelt neue Drohnen, gegen die europäischen Staaten derzeit machtlos wären. Höchste Zeit, an eigenen Verteidigungslösungen zu arbeiten.

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Auch Russland passt seine Drohnenkriegsführung ständig neu an. Foto: picture alliance / TASS | Alexander Polegenko
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