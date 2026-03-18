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Blockade der Straße von Hormus: Besetzen die USA die iranische Öl-Insel Kharg?

Blockade der Straße von Hormus: Besetzen die USA die iranische Öl-Insel Kharg?

Blockade der Straße von Hormus: Besetzen die USA die iranische Öl-Insel Kharg?

Bislang belassen es die USA bei Luft- und Raketenangriffen auf den Iran. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S Navy/U.S. Navy
JF-Plus Icon Premium Blockade der Straße von Hormus
 

Besetzen die USA die iranische Öl-Insel Kharg?

Der Regime Change im Iran ist ausgeblieben. Geblieben ist die Blockade der Straße von Hormus, die den USA Kopfzerbrechen bereitet. Die Blockade gewaltsam zu lösen, ist riskant. Abwarten ist teuer. Welche Optionen bleiben Washington?

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Bislang belassen es die USA bei Luft- und Raketenangriffen auf den Iran. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | U.S Navy/U.S. Navy
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