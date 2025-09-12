Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Ukrainer gedenken der in Butscha bei Kiew ermordeten Männer. Foto: Vogel.
Selenskyjs Beliebtheit bröckelt, aber der Verteidigungswille nicht

In Butscha bei Kiew verheilen zumindest die Zerstörungsnarben an den Gebäuden. Doch die Erinnerung an die russischen Besatzer und deren Verbrechen quält die Bewohner noch immer. Über ihren Präsidenten Selenskyj herrscht geteilte Meinung. Für die JUNGE FREIHEIT berichtet Ferdinand Vogel aus dem Kriegsgebiet.

Abonnement