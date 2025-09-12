Anzeige
Nach Kirk-Mord: Einreiseverbot gegen „El Hotzo“? Jetzt spricht das US-Außenministerium

Darf wohl nicht mehr in die USA einreisen: Satiriker „El Hotzo“ bei einer Podiumsdiskussion. Foto: IMAGO / Cord
Einreiseverbot gegen „El Hotzo“? Jetzt spricht das US-Außenministerium

Die USA ziehen Konsequenzen: Wer den Mord an Charlie Kirk verhöhnt, soll nicht mehr einreisen dürfen. Im Blick steht auch der deutsche „Satiriker“ El Hotzo. Die JUNGE FREIHEIT bekam vom US-Außenministerium eine Antwort.

