Marcel Fratzscher, ein Gegenaristokrat ohne Verantwortung

DIW-Chef Marcel Fratzscher: 2016 prognostizierte er, daß Asylbewerber bald die Renten der Boomer-Generation finanzieren würden. Foto: IMAGO / dts Nachrichtenagentur

Er irrt ständig, für seine Fehler sollen aber andere blechen: Der Ökonom Fratzscher steht für eine Anti-Elite, die ihre Utopien nur noch mit Ausbeutung aufrechterhalten kann. Ein Kommentar von Thorsten Hinz.