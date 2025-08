Rußland setzt auf Drohnenangriffe gegen zivile Ziele

Rettungskräfte suchen in den Trümmern eines Wohnhauses in Kiew nach Überlebenden. Foto: picture alliance / NurPhoto | Maxym Marusenko / JF-Montage

Rußland setzt weiter auf gezielte Angriffe auf ukrainische Zivilisten. Die Drohnen des Kremls schlagen in Wohngebieten in Kiew ein. Auch an der Front drängen Moskaus Truppen vorwärts. Der Lagebericht von Ferdinand Vogel.