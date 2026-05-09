Verschwörungstheorien: Sie sind mitten unter uns

Die „kleinen Grauen“ zählen in der Ufologie zu den bekanntesten Aliens: Hat Präsident Trump eines ihrer Raumschiffe schon von innen gesehen? Verschwörungstheorien sagen: Ja! Foto: JF

Nach den Schüssen bei der Pressegala in Washington mit US-Präsident Trump verbreiteten sich sofort Verschwörungstheorien über eine Inszenierung. Der Fall zeigt, wie schnell Gerüchte politische Grenzen überschreiten – und warum Misstrauen allein noch kein Ersatz für Wirklichkeit ist.