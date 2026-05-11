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JF-Exklusiv: Entzaubern diese Zahlen die Behauptung von der „Migrationswende“?

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Das Bild zeigt Bundeskanzler Friedrich Merz von der CDU.
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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Aktuelle Migrationszahlen widerlegen sein Wahlkampfversprechen. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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Entzaubern diese Zahlen die Behauptung von der „Migrationswende“?

Friedrich Merz ist sich sicher: Mit Blick auf die Migration seien „große Teile des Problems“ mittlerweile gelöst. Doch der JUNGEN FREIHEIT liegen Zahlen zu unerlaubten Einreisen und Abschiebungen vor, die Zweifel an der Äußerung wecken.

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Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU): Aktuelle Migrationszahlen widerlegen sein Wahlkampfversprechen. Foto: picture alliance / Flashpic | Jens Krick
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