EIn Foto von Charlie Kirk und seiner Ehefrau im US-Kapitol: Sie übernimmt die Leitung. Foto: picture alliance / Sipa USA | Sipa USA
Charlie Kirks Witwe Erika übernimmt Leitung seiner Organisation

Erika Kirk wird Chefin der von ihrem ermordeten Ehemann gegründeten Organisation „Turning Point USA“. Dies sei der Wille Charlie Kirks gewesen, heißt es. Zuvor hatte die Witwe eine Kampfansage gemacht.
PHOENIX. Die Witwe des in der vergangenen Woche ermordeten konservativen Aktivisten Charlie Kirk, Erika, übernimmt die Führung der von ihrem Mann gegründeten Organisation „Turning Point USA“. Das teilte der Vorstand am Freitag mit. „In früheren Gesprächen hat Charlie gegenüber mehreren Führungskräften zum Ausdruck gebracht, daß dies das ist, was er im Falle seines Todes wünschte“, hieß es bei X.


Die Organisation sehe sich derzeit einer großen Herausforderung gegenüber. „Wir wissen allerdings auch, daß Gott uns mit all dem darauf vorbereitet hat, was wir benötigen, um über diese Tortur hinwegzukommen.“

„Wir werden nicht aufgeben“

Auch Charlie Kirk habe alle für einen Moment wie diesen vorbereitet. „Er hat unerläßlich daran gearbeitet, Turning Point USA so aufzubauen, daß es sogar die größten Herausforderungen übersteht.“ Der Versuch, Kirks Arbeit zu zerstören, werde zu einer Gelegenheit, sie noch stärker zu machen. „Wir werden nicht aufgeben oder vor dem Bösen niederknien.“

Erika Kirk ist 36 Jahre alt. Sie wurde 2012 zur Miss Arizona USA gekürt, leitet die Bibelleseinitiative „BIBLEin365“ und war seit 2021 mit Charlie verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Kirk hatte sich nach dem Mord bereits mit einer Videoansprache an die Gegner ihres Mannes gewandt (JF berichtete).

Kirk: „Schreie der Witwe hallen wie ein Schlachtruf wider“

„Die Bösewichte, die für die Ermordung meines Ehemannes verantwortlich sind, haben keine Idee davon, was sie getan haben“, sagte sie. „Ihr habt keine Idee von dem Feuer, das ihr in dieser Ehefrau entfacht habt. Die Schreie dieser Witwe werden in der ganzen Welt wie ein Schlachtruf widerhallen.“

Charlie Kirk hatte „Turning Point USA“ 2012 gegründet. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, Studenten auszubilden und zu organisieren, damit sie „für die Prinzipien fiskalischer Verantwortung, freier Märkte und begrenzter Regierungsgewalt“ einstehen, wie es auf der Website heißt. (ser)

