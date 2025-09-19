Machetenangriff auf AfD-Wahlkampfhelfer – Tatverdächtiger in Haft

Festnahme in Nauen: Die Polizei überwältigte einen 22jährigen, der einen Wahlkampfhelfer der AfD mit einer Machete attackiert haben soll. Foto: Privat

Zwei Schläge mit der Machete, 18 Stiche, tiefe Wunden: Ein Wahlkampfhelfer des AfD-Kandidaten Sven Kilian wurde am Wahlabend in Nauen schwer verletzt. Wie die JUNGE FREIHEIT erfuhr, ermittelt auch der Staatsschutz – allerdings nicht wegen des Angriffs.