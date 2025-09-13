„Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf hallen“, sagt Erika Kirk

Anzeige

WASHINGTON. Zwei Tage nach dem Mord an Charlie Kirk (JF berichtete) hat dessen Witwe erstmals öffentlich gesprochen – und eine emotionale Kampfansage an die Täter gerichtet. In einer live übertragenen Ansprache aus dem Podcast-Studio ihres Mannes in Arizona sagte Erika Frantzve Kirk am Freitag, ihr Ehemann habe „sein Leben für mich, für unser Land, für unsere Kinder hingelegt“.

Die ehemalige Miss Arizona stand hinter einem Rednerpult, das mit dem Bild ihres Mannes und den Worten „May Charlie be received into the merciful arms of Jesus, our loving Savior“ geschmückt war. Immer wieder mußte sie ihre Rede unterbrechen, um Tränen wegzuwischen.

Sie dankte den Ersthelfern, die vor Ort um das Leben ihres Mannes gekämpft hatten, und der Polizei, die den mutmaßlichen Täter festnahm. Erika Kirk erinnerte an ihren Mann als einen Mann des Glaubens, der „perfekter Ehemann und Vater“ gewesen sei. Sie schilderte, wie sie ihrer dreijährigen Tochter den Tod erklären mußte: „Ich sagte ihr, Papa sei auf einer Arbeitsreise mit Jesus.“ Kirk und seine Frau haben zwei kleine Kinder – eine Tochter und einen einjährigen Sohn.

Vizepräsident Vance holte Leiche von Kirk ab

Besonderen Dank sprach sie Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha aus. Vance hatte nach dem Attentat die Überführung von Kirks Leichnam auf Air Force Two organisiert und begleitete die Witwe nach Phoenix. Gemeinsam trugen sie Kirks Sarg. Auch Präsident Trump würdigte sie in ihrer Rede. Er hatte als erster den Tod öffentlich gemacht und angekündigt, Kirk posthum mit der Medal of Freedom auszuzeichnen.

„Wenn ihr dachtet, seine Mission war vorher stark – ihr habt keine Ahnung, was ihr entfesselt habt“, rief Erika Kirk dem Täter zu. „Die Schreie dieser Witwe werden wie ein Schlachtruf um die Welt hallen. Niemand wird Charlies Namen je vergessen – ich werde dafür sorgen.“ (rr)