Carl Schmitts Schatten über Peking – und über Washington

Bei Chinas kommunistischer Regierung erfreut sich der deutsche Jurist und Philosoph Carl Schmitt derzeit großer Beliebtheit (Symbolbild). Foto: picture alliance / Xinhua News Agency | Wang Ye

In einem Essay für die Online-Seiten der Zeitschrift Foreign Affairs wird Carl Schmitt als Prophet des Illiberalismus porträtiert – dabei war er vor allem ein Theoretiker der Ordnung. Was der Westen heute als Krise seiner Werte deutet, ist in Wahrheit die Geburt einer neuen Weltordnung, die Schmitt längst vorausdachte.