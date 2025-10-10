Adoptivtochter soll Bürgermeisterin stundenlang gefoltert haben

Anzeige

HERDECKE. Die mutmaßlich von ihrer Stieftochter mit 13 Messerstichen im Oberkörper lebensgefährlich verletzte Iris Stalzer hat der Polizei Einzelheiten des Tathergangs geschildert. Wie die Bild-Zeitung berichtet, soll die frisch gewählte Bürgermeisterin der nordrhein-westfälischen Stadt Herdecke stundenlang von ihrer 17jährigen Adoptivtochter gequält worden sein.

Das Martyrium ereignete sich demnach im Keller des Hauses. Als die Feuerwehr eintraf, saß die 57jährige allerdings schwer blutend in einem Sessel im Wohnzimmer und war so gut wie nicht mehr ansprechbar. Sie mußte mit einem Hubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus gebracht werden.

Dort diagnostizierten die Ärzte neben den Stichverletzungen auch mehrere Schädelbrüche sowie Hämatome am Kopf der Sozialdemokratin. Im Keller soll die 17jährige laut dem Bericht nach Angaben der Mutter zunächst mit einem Deospray und einem Feuerzeug auf sie losgegangen sein und versucht haben, die Haare und Kleidung der Adoptivmutter anzuzünden. Dabei habe die Täterin gesagt, sie wolle Rache nehmen. Noch sei unklar, was diese damit meinte.

Wer brachte die Bürgermeisterin ins Wohnzimmer?

Die Jugendliche soll demnach mit zwei Messern auf die Politikerin eingestochen haben. Wie diese aus dem Keller ins Wohnzimmer gelangte bzw. wer sie dort hinbrachte, ist noch Teil der Ermittlungen. Um 12:05 Uhr rief die mutmaßliche Täterin dann den Notruf.

Vorher sollen offenbar größere Blutspuren weggewischt worden sein, wie die Spurensicherung laut Bild festgestellt hat. Wenn das zutrifft, könnte Iris Stalzer lebensgefährlich verletzt im Sessel gesessen haben, während versucht wurde, die Spuren zu beseitigen.

Das Mädchen muß bisher trotz der mutmaßlichen Schwere der Tat nicht ins Gefängnis (die JF berichtete). Aus Sicht der Staatsanwaltschaft handelt es sich nicht um versuchten Mord oder Totschlag, sondern lediglich um gefährliche Körperverletzung. Denn die Adoptivtochter habe den Rettungsdienst alarmiert, und dies sei als „Rücktritt von der Tat“ zu werten. (fh)