EU einigt sich auf strikteren Migrationskurs

BRÜSSEL. Die Länderchefs der Europäischen Union haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen gegen illegale Einreisen nach Europa verständigt. „Wir werden handeln, um unsere Außengrenzen zu stärken und irreguläre Migration zu verhindern“, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen laut der Nachrichtenagentur beim EU-Gipfel.

On migration, the lesson is clear: we need to act together.

We agreed on concrete and operational steps forward along two tracks:

First, keeping the pace on the Pact on Migration and Asylum. I count on the 🇸🇪🇪🇸 presidencies.

And 4 types of priority measures we can take now ↓ pic.twitter.com/j4hFqUUTpO

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 10, 2023