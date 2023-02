Kriegsfall: Jeder zehnte Deutsche zum Militärdienst bereit

Anzeige







BERLIN. Falls Deutschland militärisch angegriffen wird, wäre jeder zehnte Deutsche zum Dienst an der Waffe bereit. Das ergab eine Umfrage von YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Davon gab die Hälfte an, sich auch freiwillig zum Kriegsdienst zu melden. Die andere Hälfte will im Kriegsfall einer Einberufung folgen und sich an der Waffe ausbilden lassen.

Weitere elf Prozent der Befragten sagten, im Kriegsfall anderweitig als durch Militärdienst helfen zu wollen. Demgegenüber stehen 24 Prozent, die beabsichtigen, im Kriegsfall das Land zu verlassen. Etwa 18 Prozent waren unentschlossen oder machten aus anderen Gründen keine Angaben. Ein Drittel äußerte, ihr Leben wie bisher führen zu wollen.

Die Frage, die vorgelegt wurde, lautete: „Einmal angenommen, es würde sich ein militärischer Angriff auf Deutschland abzeichnen, vergleichbar mit dem im Februar 2022 begonnenen russischen Angriff auf die Ukraine. Was glauben Sie, würden Sie persönlich in einer solchen Situation am ehesten tun?“ (JF)