Sie verleumden dich!

Muffig wie die verbrauchte Luft unter einer „Alltagsmaske“ ist das Meinungsklima in Deutschland schon seit geraumer Zeit. Der abgestandene Mief des Konformismus und der freiwilligen Selbstgleichschaltung lähmt den öffentlichen Diskurs; die Rede- und Meinungsfreiheit sucht sich alternative Ausweichräume und nimmt die Aura des Subversiven an.

Die Geschwindigkeit, mit der sich die letzten Bereiche des Privaten und Persönlichen in durchpolitisierte Minenfelder verwandeln, in denen ein falsches Wort und ein einziger Fehltritt bereits die soziale Existenz kosten können, läßt selbst Diktaturerprobte erschauern.

Kontaktschuld ist die Währung

Der Fall des Bundeswehr-Medienoffiziers Marcel B., den das ARD-Magazin „Panorama“ wegen „Gefällt mir“-Markierungen auf seinen privaten Konten in den sozialen Medien als „Rechtsextremisten“ an den digitalen Pranger gestellt hat, ist paradigmatisch für den Schauprozeß neuen Typs, bei dem die Vorverurteilung mit der Anklageerhebung gleich mitgeliefert wird und die dadurch angestoßene Kampagne lediglich noch der Beschaffung weiterer Holzscheite für das Ketzer-Autodafé dient.

Kontaktschuld ist die Währung, böswillige Unterstellung und Gesinnungsriecherei die Methode. Daß ein Individuum vielseitige Interessen, Gesprächspartner und Gedanken haben könnte, ohne sich mit allem und jedem zu identifizieren, ist in der beschränkten Welt der Haltungsjournalisten und Gesinnungstotalitaristen nicht vorgesehen.

„Einen bestrafen, hundert erziehen“

Ihr angestrebtes Ziel ist eine von jeglichem abweichenden und kriminalisierten Wort oder Gedanken gesäuberte Welt, aus der Andersdenkende mitleidlos auszustoßen sind, sofern sie nicht nach Art in Ungnade gefallener kommunistischer Parteikader in sich erniedrigender „Selbstkritik“ zu Kreuze kriechen und um gnädige Wiederaufnahme in den Kreis der Richtigmeinenden unter ideologischer Bewährung flehen. Und oft hilft nicht mal diese.

Denn es zählt das Signal, das zur Abschreckung statuierte Exempel im Sinne der maoistischen Devise „einen bestrafen, hundert erziehen“. Beweise und Fakten sind zweitrangig und müssen es auch sein; denn im freien demokratischen Diskurs, in der „offenen Gesellschaft“ im ursprünglichen, liberalen Sinne, kann es keine verbotenen Meinungen geben.

Hält jemand dagegen, ist er „Faschist“