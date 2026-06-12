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Linke Ideologie?: Eltern warnen vor Projekt „Schule ohne Rassismus“ – und bringen Minister gegen sich auf

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Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmann, daneben das Logo des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
Brandenburgs Bildungsminister Gordon Hoffmann, daneben das Logo des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
„Keine Neutralität gegenüber Rassismus“: Brandenburger CDU-Minister Hoffmann. Fotos: picture alliance/dpa | Soeren Stache / Logo „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
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Eltern warnen vor Projekt „Schule ohne Rassismus“ – und bringen Minister gegen sich auf

In Brandenburg lässt eine Schulleitung Grundschüler darüber abstimmen, ob sie „Schule ohne Rassismus“ werden wollen. Ein Vater warnt vor linker ideologischer Beeinflussung und organisiert Opposition – zum Missfallen der Schule und der Landesregierung. Die JF kennt die Details.

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„Keine Neutralität gegenüber Rassismus“: Brandenburger CDU-Minister Hoffmann. Fotos: picture alliance/dpa | Soeren Stache / Logo „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“
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