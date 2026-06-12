Eltern warnen vor Projekt „Schule ohne Rassismus“ – und bringen Minister gegen sich auf

In Brandenburg lässt eine Schulleitung Grundschüler darüber abstimmen, ob sie „Schule ohne Rassismus“ werden wollen. Ein Vater warnt vor linker ideologischer Beeinflussung und organisiert Opposition – zum Missfallen der Schule und der Landesregierung. Die JF kennt die Details.