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Trotz vernichtendem Gerichtsurteil: Wie ARD und ZDF die Correctiv-Katastrophe ignorieren

Trotz vernichtendem Gerichtsurteil: Wie ARD und ZDF die Correctiv-Katastrophe ignorieren

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Folgen der ARD-Berichterstattung: Die Correctiv-Berichterstattung über angebliche Vertreibungspläne mobilisierte tausende Demonstranten.
Folgen der ARD-Berichterstattung: Die Correctiv-Berichterstattung über angebliche Vertreibungspläne mobilisierte tausende Demonstranten.
Die Correctiv-Berichterstattung über angebliche Vertreibungspläne mobilisierte tausende Demonstranten. Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann
JF-Plus Icon Premium Trotz vernichtendem Gerichtsurteil
 

Wie ARD und ZDF die Correctiv-Katastrophe ignorieren

Dank ARD und ZDF hält sich das Correctiv-Märchen von den angeblichen Vertreibungsplänen deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund. Unbeirrt von Gerichtsurteilen steht der ÖRR aufseiten der linken Propagandisten. Das ist nicht das einzige Problem an dem Fall.

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Die Correctiv-Berichterstattung über angebliche Vertreibungspläne mobilisierte tausende Demonstranten. Foto: picture alliance / PIC ONE | Ben Kriemann
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