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ARD-Krimiserie: „Fachlich falsch“ – darum kassiert Hessen-„Tatort“ Kritik

ARD-Krimiserie: „Fachlich falsch“ – darum kassiert Hessen-„Tatort“ Kritik

ARD-Krimiserie: „Fachlich falsch“ – darum kassiert Hessen-„Tatort“ Kritik

Der "Tatort"-Kommissar kehrt in sein altes Viertel zurück.
Der "Tatort"-Kommissar kehrt in sein altes Viertel zurück.
Der „Tatort“-Kommissar kehrt in sein altes Viertel zurück. Foto: ARD Mediathek Screenshot
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„Fachlich falsch“ – darum kassiert Hessen-„Tatort“ Kritik

Beim ARD-„Tatort“ ist meist schnell klar, wer der Böse ist. Das ist auch in der Folge über Pfusch am Bau so. Doch ein Industrieverband will die im ÖRR verbreiteten Vorwürfe gegen seine Branche nicht einfach im Raum stehen lassen.

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Der „Tatort“-Kommissar kehrt in sein altes Viertel zurück. Foto: ARD Mediathek Screenshot
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