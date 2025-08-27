Die KI, dein Helfer, Freund und Liebhaber

Ein japanisches Mädchen mit ihrem Smartphone: Im Land der aufgehenden Sonne leiden 1,5 Millionen Menschen an Einsamkeit. Foto: IMAGO / AFLO

Sie dienen als Ersatz für Beziehungen, aber auch als Hilfe, ins soziale Leben wieder einzusteigen. KI-Chatbots sind nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken – die JF stellt einige vor.