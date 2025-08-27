Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Heilmittel gegen Einsamkeit?: Die KI, dein Helfer, Freund und Liebhaber

Heilmittel gegen Einsamkeit?: Die KI, dein Helfer, Freund und Liebhaber

Heilmittel gegen Einsamkeit?: Die KI, dein Helfer, Freund und Liebhaber

Ein japanisches Mädchen mit ihrem Smartphone: Im Land der aufgehenden Sonne leiden 1,5 Millionen Menschen an Einsamkeit. KI-Chatbots sollen diesen Schmerz lindern. (Themenbild/Symbolbild)
Ein japanisches Mädchen mit ihrem Smartphone: Im Land der aufgehenden Sonne leiden 1,5 Millionen Menschen an Einsamkeit. KI-Chatbots sollen diesen Schmerz lindern. (Themenbild/Symbolbild)
Ein japanisches Mädchen mit ihrem Smartphone: Im Land der aufgehenden Sonne leiden 1,5 Millionen Menschen an Einsamkeit. Foto: IMAGO / AFLO
JF-Plus Icon Premium Heilmittel gegen Einsamkeit?
 

Die KI, dein Helfer, Freund und Liebhaber

Sie dienen als Ersatz für Beziehungen, aber auch als Hilfe, ins soziale Leben wieder einzusteigen. KI-Chatbots sind nicht mehr aus der Gesellschaft wegzudenken – die JF stellt einige vor.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Ein japanisches Mädchen mit ihrem Smartphone: Im Land der aufgehenden Sonne leiden 1,5 Millionen Menschen an Einsamkeit. Foto: IMAGO / AFLO
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles
JF-Buchdienst
ZUM ONLINE-SHOP
Karlheinz Weißmann Rechts oder Links
Hermann Binkert Wie Deutschland tickt
Giorgia Meloni Ich bin Giorgia
Anzeige
SERVICE
INFORMATION
Abonnement