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Sicherheitspolitik im Pazifik: Japan ist auf dem Sprung zum Rüstungsgiganten

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Japan übt in Manövern für den Ernstfall: Das Land rüstet auf.
Japan übt in Manövern für den Ernstfall: Das Land rüstet auf.
Japan übt in Manövern für den Ernstfall: Das Land rüstet auf. Foto: picture alliance / Kyodo | –
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Japan ist auf dem Sprung zum Rüstungsgiganten

Japan verabschiedet sich derzeit vom Pazifismus und wirft die Waffenschmieden an. Angesichts der Bedrohung durch China setzt Tokio auf Aufrüstung und wird so attraktiv für Nachbarn, die ebenfalls besorgt auf Pekings Machtstreben blicken. Von Ferdinand Vogel.

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Japan übt in Manövern für den Ernstfall: Das Land rüstet auf. Foto: picture alliance / Kyodo | –
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