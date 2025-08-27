Eritreer nach Metallpfosten-Attacke auf Frauen in U-Haft

Anzeige

HORB AM NECKAR. Das Amtsgericht Rottweil hat nach einem lebensgefährlichen Angriff auf zwei Frauen einen Asylbewerber aus Eritrea in Untersuchungshaft geschickt. Der 27jährige soll in Horb am Neckar zwei Frauen mit einem Metallpfosten niedergeschlagen haben und war zuvor bereits mit Haftbefehl gesucht worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

Zum Angriff war es am frühen Montagmorgen auf dem Marktplatz in Horb gekommen. Nach Angaben der Polizei hatte sich der Eritreer zunächst mit einer 41jährigen und ihrer 31jährigen Begleiterin gestritten. Anschließend habe er mit dem Pfosten, der als Abgrenzung diente, auf die Frauen eingeschlagen und sie dadurch schwer verletzt. Nach der Tat ergriff der Migrant die Flucht.

Der Eritreer war seit 2015 in Deutschland

Das genaue Tatmotiv bleibt Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 41jährige schwebte kurzzeitig in Lebensgefahr. Inzwischen sei sie „stabil und wach“, teilte ein Sprecher der Polizei dem SWR mit.