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KI-Boom und Börsenmacht: Wachablösung im Nikkei: SoftBank verdrängt Toyota

KI-Boom und Börsenmacht: Wachablösung im Nikkei: SoftBank verdrängt Toyota

KI-Boom und Börsenmacht: Wachablösung im Nikkei: SoftBank verdrängt Toyota

SoftBank-CEO Masayoshi Son ist nicht nur in Japan erfolgreich, sondern streckt seine Fühler auch nach Europa aus.
SoftBank-CEO Masayoshi Son ist nicht nur in Japan erfolgreich, sondern streckt seine Fühler auch nach Europa aus.
SoftBank-CEO Masayoshi Son ist nicht nur in Japan erfolgreich, sondern streckt seine Fühler auch nach Europa aus. Foto: picture alliance / via REUTERS | LUDOVIC MARIN
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Wachablösung im Nikkei: SoftBank verdrängt Toyota

SoftBank hat Toyota erstmals seit dem Dotcom-Boom wieder als wertvollstes Unternehmen Japans abgelöst. Es ist ein symbolträchtiger Moment für den tiefgreifenden Wandel, der derzeit die globalen Börsen erfasst: Wer im KI-Zeitalter strategisch gut positioniert ist, zählt zu den großen Gewinnern.

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SoftBank-CEO Masayoshi Son ist nicht nur in Japan erfolgreich, sondern streckt seine Fühler auch nach Europa aus. Foto: picture alliance / via REUTERS | LUDOVIC MARIN
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