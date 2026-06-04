Wachablösung im Nikkei: SoftBank verdrängt Toyota

SoftBank-CEO Masayoshi Son ist nicht nur in Japan erfolgreich, sondern streckt seine Fühler auch nach Europa aus. Foto: picture alliance / via REUTERS | LUDOVIC MARIN

SoftBank hat Toyota erstmals seit dem Dotcom-Boom wieder als wertvollstes Unternehmen Japans abgelöst. Es ist ein symbolträchtiger Moment für den tiefgreifenden Wandel, der derzeit die globalen Börsen erfasst: Wer im KI-Zeitalter strategisch gut positioniert ist, zählt zu den großen Gewinnern.