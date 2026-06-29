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JF-TV: Was Linksextremisten von der AfD lernen können – Ulrich Siegmund im Gespräch

JF-TV: Was Linksextremisten von der AfD lernen können – Ulrich Siegmund im Gespräch

JF-TV: Was Linksextremisten von der AfD lernen können – Ulrich Siegmund im Gespräch

Das Foto zeigt den AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund.
Das Foto zeigt den AfD-Spitzenkandidaten für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund.
Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund: Hartes Durchgreifen gegen Linksextremisten gefordert. Foto: JF
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Was Linksextremisten von der AfD lernen können – Ulrich Siegmund im Gespräch

Ulrich Siegmund könnte bald der erste AfD-Ministerpräsident Deutschlands werden. Vor dem Parteitag am Wochenende sorgen sich viele vor linksextremer Gewalt. Warum Siegmund gelassen bleibt, erzählt er bei JF-TV.
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Der AfD stehen stürmische Zeiten bevor: Im September könnte Ulrich Siegmund der erste Ministerpräsident der Rechtspartei werden. Doch am Wochenende steht erstmal der Parteitag in Erfurt auf dem Programm – begleitet von massiven linken Gegenprotesten, auch Gewaltbereite haben sich angekündigt. Ob Siegmund deshalb Angst hat und was das seiner Meinung nach über den Zustand der Debattenkultur aussagt, erzählt er im Video-Interview mit JF-TV.

Das ganze Video finden Sie hier:

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Der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund: Hartes Durchgreifen gegen Linksextremisten gefordert. Foto: JF
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