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Der AfD stehen stürmische Zeiten bevor: Im September könnte Ulrich Siegmund der erste Ministerpräsident der Rechtspartei werden. Doch am Wochenende steht erstmal der Parteitag in Erfurt auf dem Programm – begleitet von massiven linken Gegenprotesten, auch Gewaltbereite haben sich angekündigt. Ob Siegmund deshalb Angst hat und was das seiner Meinung nach über den Zustand der Debattenkultur aussagt, erzählt er im Video-Interview mit JF-TV.

Das ganze Video finden Sie hier: