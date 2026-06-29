26jähriger soll historische Kirche angezündet haben

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BARUM. In Niedersachsen ist eine elektrische Kirchenorgel am Samstag in Flammen aufgegangen. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Es handelt sich um die evangelische, denkmalgeschützte Kirche im Ortsteil St. Dionys von Barum. Eine Anwohnerin hatte Rauch aus dem Gotteshaus aufsteigen sehen und die Polizei verständigt. Durch den Brand wurden auch die Treppe sowie die Empore beschädigt. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund eine Million Euro.

Obwohl das Feuer schnell gelöscht wurde, kann dort vorerst kein Gottesdienst stattfinden. Altar, Fenster und Kirchenbänke seien von einer schwarzen Schicht bedeckt, sagte Pastor Frederic Richter dem NDR.

Dieser Mann soll die Kirche angezündet haben

Einen Verdächtigen hat die Polizei bereits im Visier. Verantwortlich ist offenbar ein 26 Jahre alter Mann, der kurz zuvor eine psychiatrische Klinik in Mecklenburg-Vorpommern verlassen habe. Er gestand die Tat und befindet sich nun erneut in einer psychiatrischen Klinik.

Das Motiv ist bislang noch nicht geklärt. Ein Polizeisprecher sagte der JUNGEN FREIHEIT, es könne sich womöglich um eine „psychische Ausnahmesituation“ gehandelt haben. Zur Staatsangehörigkeit des Verdächtigen wollte er keine Angaben machen, da diese für den Fall keine Relevanz habe. (zit)