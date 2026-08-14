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Unterkunft für 1.200 Ausländer: Britische Ex-Ministerin klagt über fehlende Bordelle für Migranten

Unterkunft für 1.200 Ausländer: Britische Ex-Ministerin klagt über fehlende Bordelle für Migranten

Unterkunft für 1.200 Ausländer: Britische Ex-Ministerin klagt über fehlende Bordelle für Migranten

January 18, 2026, London, United Kingdom: Worshippers seen beating themselves on the chest. Shia Muslims gathered at Westminster Bridge to commemorate the martyrdom of Imam Musa al-Kazim taking part in a religious procession marked by ritual chest beating known as Azadari and Matam. The annual observance honours the seventh Shia Imam and serves as a public expression of mourning, sacrifice, and devotion within the Shia Islamic tradition. (Credit Image: © Andrea Domeniconi/SOPA Images via ZUMA Press Wire. Muslimische Einwanderer gedenken auf der Westminster Bridge des Märtyrertodes von Imam Musa al-Kazim und schlagen sich dafür auf die Brust. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrea Domeniconi. Die frühere britische Junior-Gesundheitsministerin Edwina Currie (Conservative) hat sich um die Auslebung sexueller Triebe bei Migranten gesorgt.
January 18, 2026, London, United Kingdom: Worshippers seen beating themselves on the chest. Shia Muslims gathered at Westminster Bridge to commemorate the martyrdom of Imam Musa al-Kazim taking part in a religious procession marked by ritual chest beating known as Azadari and Matam. The annual observance honours the seventh Shia Imam and serves as a public expression of mourning, sacrifice, and devotion within the Shia Islamic tradition. (Credit Image: © Andrea Domeniconi/SOPA Images via ZUMA Press Wire. Muslimische Einwanderer gedenken auf der Westminster Bridge des Märtyrertodes von Imam Musa al-Kazim und schlagen sich dafür auf die Brust. Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrea Domeniconi. Die frühere britische Junior-Gesundheitsministerin Edwina Currie (Conservative) hat sich um die Auslebung sexueller Triebe bei Migranten gesorgt.
Die frühere britische Junior-Gesundheitsministerin Edwina Currie (l.) und muslimische Einwanderer, die des Märtyrertodes von Imam Musa al-Kazim mit Schlägen auf die Brust gedenken. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrea Domeniconi
Unterkunft für 1.200 Ausländer
 

Britische Ex-Ministerin klagt über fehlende Bordelle für Migranten

Rund 1.200 Migranten sollen an der Grenze zum kleinen Dorf Piddington untergebracht werden. Während sich Widerstand unter den Anwohnern breitmacht, fantasiert die frühere britische Ministerin Currie über Bordelle für die Ausländer.
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LONDON. Die frühere britische Junior-Gesundheitsministerin Edwina Currie (Conservative) hat sich um die Auslebung sexueller Triebe bei Migranten gesorgt. „Das Naheliegende, was 1.200 junge Männer mitten in einem Dorf wie Little Piddington brauchen werden, ist ein Bordell“, sagte die Politikerin in einem Gespräch mit der Times. „Ich glaube nicht, dass man ihnen das zur Verfügung stellen wird. Ich habe das Gefühl, dass das nicht erlaubt sein wird.“


Der britische Schriftsteller Andrew Wilson, der ebenfalls am Gespräch teilnahm, schloss sich der früheren Ministerin an. „Angenommen, wir haben in Piddington kein Bordell, wie Edwina vorschlägt – was soll man dann die ganze Zeit machen?“, sagte der Autor.

Labour-Regierung will über tausend Migranten unterbringen

Hintergrund ist der Plan des Premierminister Andy Burnham (Labour) unterstellten Innenministeriums, rund 1.250 alleinstehende männliche Asylbewerber auf dem ehemaligen Militärgelände „MoD Bicester Site A“ unterzubringen. Damit wolle er die Nutzung lokaler Hotels ersetzen. Bis zum Ende des Jahres sollen bereits die ersten 270 Migranten einquartiert werden.

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Das Gelände liegt direkt am Rand des kleinen Dorfes Piddington mit rund 350 Einwohnern und grenzt an einen Spielplatz. Mehrere Anwohner äußerten deswegen hinsichtlich ihrer Sicherheit und der ihrer Kinder bereits Bedenken. „Ich fühle mich einfach nicht mehr sicher, ich schlafe nachts kaum noch und mache mir wirklich große Sorgen“, sagte eine Mutter dem britischen Nachrichtensender „GB News“. Für sie drehe sich alles um das Risiko. „Ich möchte mit meinen Kindern in den Park gehen können, und es macht mir wirklich Sorgen, wenn ich daran denke, dass das ihr Leben ist, dass sie hier aufwachsen werden.“

Ein weiterer Anwohner forderte Premierminister Burnham dazu auf, nach Piddington zu reisen. Er würde ihn dann „persönlich herumführen“ und ihm zeigen, wie ungeeignet das Dorf sei. (mas)

Die frühere britische Junior-Gesundheitsministerin Edwina Currie (l.) und muslimische Einwanderer, die des Märtyrertodes von Imam Musa al-Kazim mit Schlägen auf die Brust gedenken. Fotos: Screenshot JF /// picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andrea Domeniconi
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