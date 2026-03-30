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Schuldirektor in Rheinland-Pfalz: Deutschlandfarben beleidigt – Schulleiter-Aussage hat parlamentarisches Nachspiel

Schuldirektor in Rheinland-Pfalz: Deutschlandfarben beleidigt – Schulleiter-Aussage hat parlamentarisches Nachspiel

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Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland: Landtag: Landtagswahl 2026: Rednerpult im Plenarsaal am Wahlabend
Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland: Landtag: Landtagswahl 2026: Rednerpult im Plenarsaal am Wahlabend
Landtag in Rheinland-Pfalz: AfD-Politiker Joachim Paul fordert Konsequenzen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
JF-Plus Icon Premium Schuldirektor in Rheinland-Pfalz
 

Deutschlandfarben beleidigt – Schulleiter-Aussage hat parlamentarisches Nachspiel

Die Leitung einer Grundschule in Rheinland-Pfalz nennt eine mit den Nationalfarben bemalte Treppe eine „Verunstaltung“. Jetzt reagiert die Opposition im Landtag und verlangt nach JF-Informationen Aufklärung über den Fall.

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Landtag in Rheinland-Pfalz: AfD-Politiker Joachim Paul fordert Konsequenzen. Foto: picture alliance / dts-Agentur | –
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