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Syrer sollen Deutschland verlassen: Friedrich Merz ist und bleibt ein Ankündigungslord

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Der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) geben im Anschluss an ihr Treffen im Bundeskanzleramt in Berlin am 30. März 2026 eine gemeinsame Pressekonferenz. Halil Sagirkaya / Anadolu
Der syrische Präsident Ahmed al-Sharaa (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts) geben im Anschluss an ihr Treffen im Bundeskanzleramt in Berlin am 30. März 2026 eine gemeinsame Pressekonferenz. Halil Sagirkaya / Anadolu
Syriens Machthaber Ahmed al-Sharaa (links) und Bundeskanzler Friedrich Merz (rechts): Macht Deutschland jetzt ernst? Foto: picture alliance / Anadolu | Halil Sagirkaya
JF-Plus Icon Premium Syrer sollen Deutschland verlassen
 

Friedrich Merz ist und bleibt ein Ankündigungslord

80 Prozent der fast einer Million Syrer sollen Deutschland wieder verlassen. Das jedenfalls kündigt Bundeskanzler Merz an. Doch er streut den Bürgern Sand in die Augen. Das Gegenteil wird passieren. Ein Kommentar von Henning Hoffgaard.

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