Anzeige
anmelden
ABO
Anzeige
Anja Arndt, AfD
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Sind Frauen wie Handys?: Wie der Bayerische Rundfunk islamische Kleidervorschriften propagiert

Sind Frauen wie Handys?: Wie der Bayerische Rundfunk islamische Kleidervorschriften propagiert

Sind Frauen wie Handys?: Wie der Bayerische Rundfunk islamische Kleidervorschriften propagiert

Der BR versucht, das islamische Kopftuch als feministisches Statement zu präsentieren.
Der BR versucht, das islamische Kopftuch als feministisches Statement zu präsentieren.
Der BR versucht, das islamische Kopftuch als feministisches Statement zu präsentieren. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
JF-Plus Icon Premium Sind Frauen wie Handys?
 

Wie der Bayerische Rundfunk islamische Kleidervorschriften propagiert

Frauen mit Handys zu vergleichen, die per Kopftuch vor lüsternen Männern geschützt werden. Was absurd klingt, hält der öffentliche Rundfunk für vollkommen plausibel und gibt sich als Bühne zur Propagierung islamischer Kleidungsvorschriften her. Kritik daran wird mit Pseudoargumenten begegnet. Von Katharina Schmieder.

IHR DIGITALER ZUGANG.

Einfach registrieren und weiterlesen.

JF Packshot Digital

  • Alle Artikel auf JF online frei
  • Die JF schon jeden Mittwoch als E-Paper und via App
  • Frei mitdiskutieren im Kommentarbereich der JF
4 WOCHEN FÜR
0 EURO TESTEN.
JF Packshot Digital

Der BR versucht, das islamische Kopftuch als feministisches Statement zu präsentieren. Foto: ARD Mediathek / Screenshot
Anzeige
Anzeige

Der nächste Beitrag

ähnliche Themen
aktuelles