Wie der Bayerische Rundfunk islamische Kleidervorschriften propagiert

Frauen mit Handys zu vergleichen, die per Kopftuch vor lüsternen Männern geschützt werden. Was absurd klingt, hält der öffentliche Rundfunk für vollkommen plausibel und gibt sich als Bühne zur Propagierung islamischer Kleidungsvorschriften her. Kritik daran wird mit Pseudoargumenten begegnet. Von Katharina Schmieder.