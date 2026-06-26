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Interview der Woche: Sport-TV-Legende Waldi Hartmann: „Manchmal denke ich, ja wo leben wir denn?“

Interview der Woche: Sport-TV-Legende Waldi Hartmann: „Manchmal denke ich, ja wo leben wir denn?“

Interview der Woche: Sport-TV-Legende Waldi Hartmann: „Manchmal denke ich, ja wo leben wir denn?“

Sportjournalist und Fußball-Experte Waldemar Hartmann, genannt Waldi
Sportjournalist und Fußball-Experte Waldemar Hartmann, genannt Waldi
Hartmann: „Wie viele Biodeutsche spielen auf unseren Fußballplätzen denn noch?“ Foto: Imago / Future Image
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Sport-TV-Legende Waldi Hartmann: „Manchmal denke ich, ja wo leben wir denn?“

Waldemar Hartmann ist die Sportmoderatorenlegende des deutschen Fernsehens. Warum er von Kanzler Merz tief enttäuscht und mit der CDU endgültig fertig ist, was er von der Politisierung des Fußballs hält und ob unsere Elf noch Weltmeister werden kann, verrät er im JF-Interview.

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Hartmann: „Wie viele Biodeutsche spielen auf unseren Fußballplätzen denn noch?“ Foto: Imago / Future Image
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