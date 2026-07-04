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Gewalt, Belästigung, Nötigung: Wenn das Freibad zur Konfliktzone wird

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Gewalt, Belästigung, Nötigung: Wenn das Freibad zur Konfliktzone wird

Polizisten bewachen ein Freibad in Berlin-Neukölln: Ausländer sind bei Straftaten dort überrepräsentiert. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
Polizisten bewachen ein Freibad in Berlin-Neukölln: Ausländer sind bei Straftaten dort überrepräsentiert. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
Polizisten bewachen ein Freibad in Berlin-Neukölln: Ausländer sind bei Straftaten dort überrepräsentiert. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
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Wenn das Freibad zur Konfliktzone wird

Immer häufiger wird das Freibad zum Synonym für die Fehlentwicklungen der Politik der vergangenen Jahre. Sie sind jedoch problemlos umkehrbar – nur der Wille dazu fehlt. Ein Kommentar von Robert Willacker.

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Polizisten bewachen ein Freibad in Berlin-Neukölln: Ausländer sind bei Straftaten dort überrepräsentiert. Foto: picture alliance / SULUPRESS.DE | Vladimir Menck/SULUPRESS.DE
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