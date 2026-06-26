Auch Millionenverluste an der Börse beirren SpaceX-Chef Elon Musk nicht. Foto: picture alliance / NurPhoto | Image Press Agency

Und plötzlich stürzt die SpaceX-Aktie ab – das sind die Gründe

Mitte Juni feierte SpaceX den größten Börsengang der Geschichte. Innerhalb weniger Tage erreichte das Unternehmen eine Bewertung von rund 2,7 Billionen US-Dollar. Doch dann folgte die Ernüchterung in Form eines gewaltigen Abverkaufs. Doch Firmenchef Musk hat schon neue Projekte im Blick.