Finanz-Influencer rechnet mit Steuerstaat ab

Anzeige

Die Steuereinnahmen Deutschlands sind inzwischen auf Rekordniveau. Kein Wunder, denn der Staat zieht dem Arbeitnehmer inklusive Gebühren und Beiträgen bis zu 80 Prozent seines Lohns aus der Tasche. Die Bahn kommt trotzdem nicht, statt Nuklearforschung lehren Universitäten Gender Studies. Statt einer verteidigungsfähigen Bundeswehr, finanzieren wir Radwege in Peru. Deshalb gibt der Finanz-Influencer Roland Elias – auf YouTube bekannt als „Steuern mit Kopf“ – Tips, damit mehr netto übrigbleibt.