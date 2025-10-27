Anzeige
Hans-Peter Hörner, Bildungs-Blog
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

Philipp Bagus (l.) und Argentiniens Präsident Javier Milei. Foto: JF/Picture Alliance
JF-TV-Interview
 

Was der Überraschungssieg von Milei wirklich bedeutet

Kaum ein Deutscher ist so nahe dran am argentinischen Präsidenten Milei wie der Wirtschaftsprofessor Philipp Bagus. Im JF-TV-Interview spricht der Milei-Flüsterer über dessen überraschenden Wahlsieg und die Folgen.
Damit hatte niemand gerechnet: Die Partei von Argentiniens libertärem Staatspräsidenten gewinnt die aktuelle Runde der Parlamentswahlen (JF berichtete). Insbesondere bei der politischen Linken ist das Entsetzen groß.

Wie kam es zum überraschenden Erfolg? Was bedeutet er für Mileis einschneidende Reformen? Und kann der Kettensägen-Politiker jetzt durchregieren? Der bekannte Milei-Intimus Philipp Bagus steht Rede und Antwort.

