Was der Überraschungssieg von Milei wirklich bedeutet

Damit hatte niemand gerechnet: Die Partei von Argentiniens libertärem Staatspräsidenten gewinnt die aktuelle Runde der Parlamentswahlen (JF berichtete). Insbesondere bei der politischen Linken ist das Entsetzen groß.

Wie kam es zum überraschenden Erfolg? Was bedeutet er für Mileis einschneidende Reformen? Und kann der Kettensägen-Politiker jetzt durchregieren? Der bekannte Milei-Intimus Philipp Bagus steht Rede und Antwort.