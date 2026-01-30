Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
500 Millionen Euro jährlich: So radikal will die Deutsche Bahn jetzt sparen

Deutsche Bahn: Bahnchefin Evelyn Palla verkündet ehrgeizige Ziele für die Verbesserung des Staatsunternehmens.
Bahnchefin Evelyn Palla verkündet ehrgeizige Ziele für die Verbesserung des Staatsunternehmens. Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr
So radikal will die Deutsche Bahn jetzt sparen

Die Deutsche Bahn fährt künftig einen harten Sparkurs. Ansetzen will die neue Bahnchefin Evelyn Palla dabei vor allem beim Personal. Hintergrund sind die durchwachsenen Geschäftszahlen der vergangenen Jahre sowie eine spürbar stagnierende Zuverlässigkeit im Betrieb.

