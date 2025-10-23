Razzia bei Norbert Bolz: Ist die Meinungsfreiheit noch zu retten, Herr Vosgerau?

Die Hausdurchsuchung beim konservativen Publizisten Norbert Bolz schlägt hohe Wellen. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem emeritierten Professor für Medienwissenschaften vor, in einem Post auf X eine Nazi-Parole verwendet zu haben. Der bekannte Staatsrechtler und Medienexperte Ulrich Vosgerau ordnet den Fall im Interview mit JF-TV ein und spricht von einem Justizskandal.
