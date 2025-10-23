Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte

JF-TV-Interview: Razzia bei Norbert Bolz: Ist die Meinungsfreiheit noch zu retten, Herr Vosgerau?

Ulrich Vosgerau im Gespräch mit JF-TV und Norbert Bolz (r.) Foto: JF
JF-TV-Interview
 

Razzia bei Norbert Bolz: Ist die Meinungsfreiheit noch zu retten, Herr Vosgerau?

Einen Justizskandal, nennt der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau die Hausdurchsuchung beim Publizisten Norbert Bolz. Im Interview mit JF-TV rechnet Vosgerau scharf mit dem Richter und dem Staatsanwalt in dem Fall ab.
Die Hausdurchsuchung beim konservativen Publizisten Norbert Bolz schlägt hohe Wellen. Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem emeritierten Professor für Medienwissenschaften vor, in einem Post auf X eine Nazi-Parole verwendet zu haben. Der bekannte Staatsrechtler und Medienexperte Ulrich Vosgerau ordnet den Fall im Interview mit JF-TV ein und spricht von einem Justizskandal.

