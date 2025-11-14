Was bedeutet der Fall der Brandmauer in Brüssel, Herr Aust?

Sensation in Brüssel! Das von der Wirtschaft massiv kritsierte Bürokratiemonster der EU-Lieferkettenrichtlinie wird deutlich entschärft (JF berichtete). Während die Unternehmen jubeln, äußern Grüne, Sozialdemokraten und Sozialisten heftige Kritik am Ergebnis. Denn: Die Mehrheit kam nur zustande, weil die rechten Fraktionen mit den Konservativen abstimmten.
Im JF-TV-Interview spricht der Chef der AfD in Brüssel, René Aust, über die Bedeutung der Abstimmung, weitere Kontakte zu den Konservativen und den Streit über die Rußlandpolitik in der AfD.
