René Aust: Der Leiter der AfD-Delegation im EU-Parlament steht Rede und Antwort. Foto: JF
JF-TV Interview
 

Was bedeutet der Fall der Brandmauer in Brüssel, Herr Aust?

Grüne, Linke und SPD sind außer sich vor Wut: Das EU-Parlament stutzt die berüchtigte Lieferkettenrichtlinie mit den Stimmen von Konservativen und den rechten Fraktionen zusammen. Was das bedeutet, erklärt der AfD-Chef in Brüssel im JF-TV-Interview.
Sensation in Brüssel! Das von der Wirtschaft massiv kritsierte Bürokratiemonster der EU-Lieferkettenrichtlinie wird deutlich entschärft (JF berichtete). Während die Unternehmen jubeln, äußern Grüne, Sozialdemokraten und Sozialisten heftige Kritik am Ergebnis. Denn: Die Mehrheit kam nur zustande, weil die rechten Fraktionen mit den Konservativen abstimmten.

Im JF-TV-Interview spricht der Chef der AfD in Brüssel, René Aust, über die Bedeutung der Abstimmung, weitere Kontakte zu den Konservativen und den Streit über die Rußlandpolitik in der AfD.

