ESN Partei, Schreib-Wettbewerb, Was ist ein Europäer?
Flavio von Witzleben: Wurde Opfer von „Debanking". Foto: Picture Alliance/JF Montage: JF. Ihm wurde das Sparkassen-Konto gekündigt.
Flavio von Witzleben: Wurde Opfer von „Debanking". Foto: Picture Alliance/JF Montage: JF
Wenn die Sparkasse Journalisten das Konto sperrt

Eigentlich dürfen Sparkassen keine Kontokündigungen aus politischen Motiven aussprechen. Eigentlich. Dennoch liegt der Verdacht nahe, daß dem Journalisten und YouTuber Flavio von Witzleben genau das passiert ist. Im JF-TV-Interview spricht er über seinen Fall und wie er sich nun dagegen wehren will.
Das sogenannte „Debanking" – also das Kündigen von Konten aus politischen Motiven – greift immer weiter um sich. Längst sind nicht mehr nur die AfD oder andere rechte Parteien betroffen. Jetzt hat es auch den Journalisten Flavio von Witzleben getroffen (JF berichtete). Plötzlich und unerwartet kündigt ihm die Sparkasse das Konto. Dabei sind die Sparkassen Anstalten des öffentlichen Rechts und dürfen aus politischen Gründen keine Kunden ablehnen.

Was steckt hinter dem Fall? Und wie will sich von Witzleben dagegen wehren? Im JF-TV-Interview steht er Rede und Antwort.

Flavio von Witzleben: Wurde Opfer von „Debanking“. Foto: Picture Alliance/JF Montage: JF
