Wenn die Sparkasse Journalisten das Konto sperrt

Das sogenannte „Debanking“ – also das Kündigen von Konten aus politischen Motiven – greift immer weiter um sich. Längst sind nicht mehr nur die AfD oder andere rechte Parteien betroffen. Jetzt hat es auch den Journalisten Flavio von Witzleben getroffen (JF berichtete). Plötzlich und unerwartet kündigt ihm die Sparkasse das Konto. Dabei sind die Sparkassen Anstalten des öffentlichen Rechts und dürfen aus politischen Gründen keine Kunden ablehnen.

Was steckt hinter dem Fall? Und wie will sich von Witzleben dagegen wehren? Im JF-TV-Interview steht er Rede und Antwort.