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JF-TV Interview: Was es mit der „Bastardmoderne“ auf sich hat

JF-TV Interview: Was es mit der „Bastardmoderne“ auf sich hat

JF-TV Interview: Was es mit der „Bastardmoderne“ auf sich hat

Das Bild zeigt Jan A. Karon, der mit der JUNGEN FREIHEIT über sein Buch „Bastardmoderne“ spricht.
Das Bild zeigt Jan A. Karon, der mit der JUNGEN FREIHEIT über sein Buch „Bastardmoderne“ spricht.
Jan A. Karon bei JF-TV: Kritik am ausufernden Liberalismus, Pornographie und der Vielfalts-Ideologie geäußert. Grafik: JF
JF-TV Interview
 

Was es mit der „Bastardmoderne“ auf sich hat

Jan Karon legt mit „Bastardmoderne“ seinen Debütroman vor. Darin beschreibt er seinen politischen Werdegang und die Probleme der Bundesrepublik im 21. Jahrhundert. Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Video-Interview getroffen.
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Der Publizist Jan A. Karon nimmt kein Blatt vor den Mund – das zeigt schon der Titel seines Debütromans „Bastardmoderne“. Darin spricht er darüber, wie ihn die Realität zu einem Rechten gemacht hat, warum die CDU dem Land mehr geschadet hat als die Grünen und warum der moderne Fußball eine seelenlose Kommerzveranstaltung ist.

Das Bild zeigt das Buchcover von „Bastardmoderne“ von Jan A. Karon.
Jan A. Karon – „Bastardmoderne“ Jetzt im JF-Buchdienst bestellen

Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Gespräch getroffen. Das ganze Video-Interview finden Sie hier:

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Jan A. Karon bei JF-TV: Kritik am ausufernden Liberalismus, Pornographie und der Vielfalts-Ideologie geäußert. Grafik: JF
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