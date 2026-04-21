Was es mit der „Bastardmoderne“ auf sich hat

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Der Publizist Jan A. Karon nimmt kein Blatt vor den Mund – das zeigt schon der Titel seines Debütromans „Bastardmoderne“. Darin spricht er darüber, wie ihn die Realität zu einem Rechten gemacht hat, warum die CDU dem Land mehr geschadet hat als die Grünen und warum der moderne Fußball eine seelenlose Kommerzveranstaltung ist.

Die JUNGE FREIHEIT hat ihn zum Gespräch getroffen. Das ganze Video-Interview finden Sie hier: