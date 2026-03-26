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JF-Exklusiv: Gutachten zerlegt HateAid – Grundlage für Hubigs Deepfake-Gesetz bröckelt

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JF-Exklusiv: Gutachten zerlegt HateAid – Grundlage für Hubigs Deepfake-Gesetz bröckelt

Aktion zu digitaler Gewalt von HateAid vor dem Bundestag in Berlin. HateAid lieferte Vorlage für Gesetzesentwurf des Justizministeriums. Doch ein Gutachten von Stefan Weber rüttelt an der Grundlage. Foto: IMAGO / epd
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Gutachten zerlegt HateAid – Grundlage für Hubigs Deepfake-Gesetz bröckelt

Ein Gutachten zerlegt die Studien von HateAid – und trifft damit den Kern einer neuen Gesetzesinitiative. Denn genau auf diese Daten stützt sich Ministerin Hubig im Kampf gegen Deepfakes.

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Aktion zu digitaler Gewalt von HateAid vor dem Bundestag in Berlin. HateAid lieferte Vorlage für Gesetzesentwurf des Justizministeriums. Doch ein Gutachten von Stefan Weber rüttelt an der Grundlage. Foto: IMAGO / epd
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