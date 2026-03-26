„Man wählt die AfD aus Notwehr“

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BERLIN. Michael Klonovsky hat in einem Interview mit JF-TV Einblicke in seinen Werdegang und seine politischen Positionen gegeben. Der frühere Focus-Redakteur spricht darin offen über persönliche Erfahrungen, Konflikte im Medienbetrieb und seinen Wechsel in die Politik.

Klonovsky war rund 25 Jahre in leitender Funktion beim Focus tätig, bevor er nach eigenen Angaben aus dem Umfeld gedrängt wurde und als politischer Berater arbeitete. Zunächst unterstützte er Frauke Petry, später Jörg Meuthen und ist bis heute Redenschreiber für Alexander Gauland (AfD). Im Interview berichtet er auch, wie sein Wechsel zur AfD beim Focus aufgenommen wurde und wie Petry vor ihrem Austritt mit Parteikollegen umging.

Außerdem erklärt Klonovsky, der dutzende Bücher verfasst hat, welche Menschen er als „charakterlose Arschlöcher“ bezeichnet, warum er nach eigenen Worten „keine Menschen mag“ und weshalb er meint, dass linke keine Romane schreiben können.