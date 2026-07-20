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Sendung „Die AntifAnstalt 100“: Wenn der Rundfunk Linksextremismus dufte findet

Sendung „Die AntifAnstalt 100“: Wenn der Rundfunk Linksextremismus dufte findet

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Der Screenshot zeigt eine Szene aus einer ZDF-Sendung, die offen Linksextremismus verherrlicht.
Der Screenshot zeigt eine Szene aus einer ZDF-Sendung, die offen Linksextremismus verherrlicht.
Jubiläumsfolge der ZDF-Sendung „Die Anstalt“: Sympathien mit Linksextremisten werden nicht mehr verheimlicht. Quelle: ZDF Screenshot: JF
JF-Plus Icon Premium Sendung „Die AntifAnstalt 100“
 

Wenn der Rundfunk Linksextremismus dufte findet

Man ist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk vieles gewöhnt. Doch jetzt bekennt sich die ZDF-Sendung „Die Anstalt“ offen zum Linksextremismus. Ein neuer Tiefpunkt eines nicht reformierbaren Systems. Ein Kommentar von Katharina Schmieder.

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Jubiläumsfolge der ZDF-Sendung „Die Anstalt“: Sympathien mit Linksextremisten werden nicht mehr verheimlicht. Quelle: ZDF Screenshot: JF
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