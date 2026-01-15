Anzeige
Junge Freiheit Wochenzeitung für Debatte
Talk zur Grönland-Krise: Bei Markus Lanz ringt Beatrix von Storch (AfD) um eine klare Position zu Trump.
Bei Markus Lanz ringt Beatrix von Storch (AfD) um eine klare Position zu Trump. Foto: ZDF Mediathek / Screenshot
Deutsche Soldaten nach Grönland? „Bin ich sehr dafür“

Markus Lanz lädt Beatrix von Storch zum außenpolitischen Rigorosum über Gott und die Welt – und Grönland. Die AfD-Politikerin schwankt zwischen Stilkritik an Trump und dem Lob seiner Tatkraft.

