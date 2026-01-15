Von Hessen in den Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg

Die Zwangsrekrutierung von Hessen für Großbritanniens Truppen stieß bei Zeitgenossen auf Ablehnung. Foto: picture-alliance / akg-images | akg-images

Vor 250 Jahren schloß der Landgraf von Hessen-Kassel einen Pakt mit der britischen Krone über den Verkauf deutscher Männer als Subsidientruppen für den Einsatz gegen die Kontinentalarmee im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Das rief in der Zeit der Aufklärung Kritiker auf den Plan.